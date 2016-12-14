БК «Химки» обыграл «Бильбао» в Кубке Европы
БК «Химки» дома взял вверх над «Бильбао» в 10-м, заключительном туре группового этапа Кубка Европы.
Счет встречи - 99:78 (27:10, 28:22, 22:25, 22:21).
Самым результативным игроком в составе химчан стал защитник Алексей Швед, набравший 18 очков. Столько же баллов записал в свой актив центровой гостей Иван Бува.
Российский клуб с 14 очками вышел в Топ-16 с первого места в группе B.
Матчи этой стадии начнутся 4 января будущего года.
Матч
Место и дата
14 декабря 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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