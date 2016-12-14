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БК «Химки» обыграл «Бильбао» в Кубке Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

БК «Химки» дома взял вверх над «Бильбао» в 10-м, заключительном  туре группового этапа Кубка Европы.

Счет встречи - 99:78 (27:10, 28:22, 22:25, 22:21).

Самым результативным игроком в составе химчан стал защитник Алексей Швед, набравший 18 очков. Столько же баллов записал в свой актив центровой гостей Иван Бува.

Российский клуб с 14 очками вышел в Топ-16 с первого места в группе B. 

Матчи этой стадии начнутся 4 января будущего года.

Матч

Химки - Бильбао - 99:78

Место и дата

14 декабря 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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