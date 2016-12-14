БК «Химки» обыграл «Бильбао» в Кубке Европы

Саша Обрадович: Эта победа очень важна для нас, и мы постараемся играть еще лучше

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал победу своих подопечных над иерусалимским «Хапоэлем» (88:68) в матче 9-го тура группового раунда Кубка Европы.