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Андрей Будогосский: Мы хотим расширить количество судей категории PRO

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский рассказал о желании увеличить количество судей в РФПЛ.

- Я работаю на своем посту полтора месяца. Мы постоянно отслеживаем качество судейства. Действительно, могу сказать, что было много серьезных ошибок. Ошибки связаны с показом карточек, назначении или неназначении пенальти. Эти ошибки связываю с психологией. Было очень часто, когда практически в каждом туре были проблемы с выбором судьи на тот или иной матч. Большая ответственность. Мы хотим расширить количество судей категории PRO, чтобы разгрузить судей и у них была ритмичность. Могу сказать, что когда назначают судей за неделю, то перерасход на транспортные расходы составляет 80-150 тысяч рублей. А когда он будет знать свой график судейства, то сможет лучше быть готовым к матчу, - передает слова Будогосского «Спорт FM».

Напомним, что Андрей Будогосский был назначен на пост руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС 31 октября.

В начале октября этот пост покинул Валентин Иванов. До назначения Будогосского исполняющим обязанности главы департамента был Алексей Николаев.

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