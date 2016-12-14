Илья Авербух: Процесс наказания России за допинг напоминает китайскую пытку

Серебряный призер Олимпиады-2002 и тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал последствия второй части доклада Ричарда Макларена для российского спорта.

– Мне непонятна вся эта ситуация в целом. Как мне кажется должно быть: есть проблема, все собрались разом, обсудили, приняли какое-то решение, нашли выход и дальше живут. Почему история длится уже на протяжении двух лет, когда нам выбрасывают часть информации, и дальше говорят: «Остальное мы вам расскажем через четыре месяца?» История похожа на конфликт в семье, когда люди сели друг перед другом, все проговорили, узнали все болевые точки, сошлись к одному мнению - по-моему, достаточно все понятно.

Если есть те или иные доказанные случаи, конкретно по ним пусть и принимаются решения. Ведь все прозрачно, но вот эта долгоиграющая пластинка - она выгодна всем нашим соперникам.

Конечно, сейчас все силы надо бросить на попытку разом все обрисовать, всех выслушать и принять решение. Пусть это будет наказание для России, но мы будем понимать: да, наказали, на год или два, но это точка. Почему процесс напоминает китайскую пытку, когда на тебя падает капля за каплей? Не понимаю, и я, конечно, расстроен.

Сборная Латвии - очень серьезные соперники в бобслее, и конечно, в этом виде спорта достаточно большой фактор играет своя трасса. Если в фигурном катании, кроме эмоциональной составляющей, не принципиально, где выступать - где-то зрители больше поддерживают, где-то меньше, то здесь фактор домашней трассы играет огромную роль. Поэтому я считаю, что здесь соперники воспользовались ситуацией, – заявил Авербух в интервью «Московскому комсомольцу».

Ранее стало известно, что предстоящий чемпионат мира по бобслею и скелетону не состоится в Сочи. Турнир пройдет в другой стране, которая будет выбрана позднее.

В официальном пресс-релизе IBSF отмечалось, что «решение о переносе чемпионата было принято по двум причинам:

1. Чтобы предоставить спортсменам и тренерам из всех государств принять участие в соревновании и сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях - оправданных или нет.

2. В связи с тем, что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России, в нынешней ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по подготовке к такому большому соревнованию, равно как и качество комплекса «Санки» - одной из лучших трасс в мире».

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.