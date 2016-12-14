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Светлана Журова: Теперь все соревнования в России под угрозой

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Депутат Госдумыолимпийская чемпионка Светлана Журова – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.

Теперь все соревнования в России под угрозойНо все будет зависеть от решения спортсменов. Если они не проявят солидарность со своими коллегами из России, тогда мы ничего не сможем сделать. Это в 1980-м на московской Олимпиаде нас поддержали многие страны во время бойкота. Сейчас спортсмен сам решает, где ему участвовать. А все права на турнир по данному виду спорта принадлежат международной федерации. К сожалению, спортсмены поддаются мировой пропаганде и русофобским настроениям. 

Теперь оказалось, что надо работать и с национальными федерациями разных стран, чтобы их спортсмены не делали заявлений об отказе ехать в Россию. До чего мы тогда дойдем? Это же сплошная политика. Разве что-то в Сочи угрожает безопасности спортсменов?

Спортсменам не дают всю информацию. Думаю, ответы Макларена на пресс-конференции в Лондоне после его доклада никому не показали. А ведь он говорил, что сейчас к России претензий по допингу нет. Макларен сказал, что анализировал только данные за период с 2011 по 2015 годы. К 2016 году у него нет никаких претензий. Нашу страну наказали за прошлые прегрешения, – сказала Журова «Советскому спорту».

Напомним, что чемпионат мира по бобслею и скелетону должен был пройти 13-26 февраля на олимпийской трассе в Сочи.

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