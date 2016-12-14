Андрей Будогосский: Видеоповторы должны использоваться, но только при определении взятия ворот

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский поделился мнением о введении системы видеоповторов во время футбольных матчей.

– На мой взгляд неоднозначная система. Достаточно часто по окончании игры мне приходится просматривать спорные моменты. Я беру до пяти-шести ракурсов просмотра. На одном, кажется, что нет нарушения, на другом – есть. Но у меня есть время, выбор, я удобно сижу. А здесь человек должен будет моментально принимать решения. Велика ответственность. Футбол был привлекателен своею зрелищностью. А в этом варианте, игра будет останавливаться из-за решения просмотра момента, а насколько профессионален тот, кто будет сидеть за монитором. Техника должна использоваться но только при определении взятия ворот, – передает слова Будогосского «Спорт FM».

Напомним, что на турнире в Японии арбитр из Венгрии Виктор Кашшаи назначил пенальти в пользу «Касимы Антлерс» после просмотра видеоповтора. Таким образом Кашшаи стал первым судьей в истории, кто воспользовался помощью видеоассистента в матче турнира, проходящего под эгидой ФИФА.

Добавим, ФИФА уже объявила, что продолжит эксперимент, который будет проходить в течении нескольких лет в ряде стран. России в их числе нет.