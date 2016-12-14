Александр Бубнов: Гончаренко будет не сложно адаптироваться в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА.

– Думаю, этот шаг был запланирован еще несколько месяцев назад как армейским клубом, так и самим Виктором Гончаренко. Не случайно в его контракте с «Уфой» появился пункт о возможности в одностороннем порядке разорвать контракт с клубом. Скорее всего, для «Уфы» это была единственная возможность пригласить столь сильного тренера к себе. Иначе бы он не пошел, зная, что кресло в ЦСКА скоро освободится.

Ему будет не сложно адаптироваться в армейском клубе, поскольку он хорошо знает всех игроков, с которыми работал в прошлом чемпионате. Руководство ЦСКА также знает, кого приглашает – испытательный срок Гончаренко прошел, оставив хорошее впечатление, – передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, 12 декабря ПФК ЦСКА объявил о том, что Гончаренко стал главным тренером команды. В нынешнем сезоне 39-летний белорусский специалист работал с «Уфой», которая после 17 туров занимает восьмое место в премьер-лиге.