Александр Семак: Если Сергей Семак возглавит «Уфу», наконец, познакомимся

Экс-нападающий сборной СССР по хоккею, нескольких клубов НХЛ, «Салавата Юлаева», а сейчас заместитель гендиректора уфимского клуба Александр Семак рассказал, как он относится к возможному назначению своего однофамильца – Сергея Семака – на пост главного тренера «Уфы».

– Понятно, что дело не в фамилии – нужно добиваться результата. С Гончаренко «Уфа» очки набирала, игра появилась. Не как в начале сезона… А так почаще хотелось бы, чтобы дома выигрывали. Клуб идет по восходящей. Может, вскоре и о еврокубках можно будет подумать, – сказал Александр Семак корреспонденту «Советского спорта».

– Что если Сергей Семак возглавит «Уфу»? Познакомились бы, наконец-то. Показал бы ему город. Вообще на футболе я часто бываю, «Зенит» в этом сезоне уже играл в Уфе, но они сразу после матча уезжали, так что возможности пересечься с Сергеем не было.

– Бывает, что вас путают с Сергеем?

– Да. Иногда слышу: «О, Серега, привет!». Имя-то на слуху…