СБР: Перенести ближайшие соревнования из России – технически просто нереально

Союз биатлонистов России считает перенос ближайших крупных соревнований из нашей страны маловероятным.

– Ни со стороны Международного союза биатлонистов, ни от каких-либо национальных федераций или отдельных спортсменов мы не слышали о желании переноса данных стартов в другую страну. Да технически сейчас это просто нереально, – цитирует «Российская газета» представителя пресс-службы СБР.

Напомним, в следующем году в Острове должен состояться чемпионат мира среди молодежи и юниоров, а Тюмень должна принять этап Кубка мира-2016/17.

Ранее из Сочи был перенесен чемпионат мира по бобслею и скелетону-2017. Основанием для такого решения международной федерации стала вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время Олимпиады-2014 в Сочи.

