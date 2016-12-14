33 очка Тиммы помогли «Зениту» обыграть «Уникаху»
«Зенит» в матче первого группового этапа Еврокубка победил «Уникаху»
со счетом 82:72.
Самым результативным игроком в составе петербуржцев стал Янис Тимма, в его активе 33 очка. У гостей 19 очков набрал Джамар Смит.
После второй четверти петербуржцы уступали с разницей -10.
Напомним, четыре лучшие команды из каждой группы выходят в
следующий этап, где будут разбиты на четыре группы и сыграют круговой турнир с
матчами дома и в гостях. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в
четвертьфинал.
«Зенит» с 14 очками занял первое место в группе С, «Уникаха» с 12 очками закончила этап на третьем месте.
Матч
Место и дата
14 декабря 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция
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