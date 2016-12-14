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33 очка Тиммы помогли «Зениту» обыграть «Уникаху»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Зенит» в матче первого группового этапа Еврокубка победил «Уникаху» со счетом 82:72.

Самым результативным игроком в составе петербуржцев стал Янис Тимма, в его активе 33 очка. У гостей  19 очков набрал Джамар Смит.

После второй четверти петербуржцы уступали с разницей -10. 

Напомним, четыре лучшие команды из каждой группы выходят в следующий этап, где будут разбиты на четыре группы и сыграют круговой турнир с матчами дома и в гостях. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал.

«Зенит» с 14 очками занял первое место в группе С, «Уникаха» с 12 очками закончила этап на третьем месте. 

Матч

Зенит - Уникаха - 82:72

Место и дата

14 декабря 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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