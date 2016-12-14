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Алексей Кравцов: Абсолютно спокоен насчет проведения Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал возможность отмены проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

– Я могу сказать, что волнуюсь, но надеюсь, международный союз конькобежцев выберет разумную позицию. Надеюсь, этот турнир у нас не отберут. То решение, которое вынесла федерация бобслея по Сочи, является исключительно эмоциональным. Расследование Макларена проведено не с целью определения правдивости обвинений, а обвинения воспринимались как правда, которые и надо обосновать. Вывалена целая куча документов, а по ним представляют выводы. Большинство людей не в состоянии проанализировать эти документы, а там очень много не состыковок. Всем известно, что в России все соревнования проходят на самом высоком уровне, у нас есть отличные арены. И самое главное, у нас болельщики очень тепло принимают спортсменов, что является положительным эмоциональным фоном. Не думаю, что со стороны спортсменов будут демарши. 

Одно дело, когда спортсмена обвиняют в употреблении допинга. Здесь же совсем другое. Почему нельзя проводить турниры в России? Есть чисто отрицательный  эмоциональный фон. Я абсолютно спокоен по проведению нашего турнира в Челябинске, – рассказал Кравцов в интервью «Спорт FM».

Напомним, во вторник официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил об отмене чемпионата мира в Сочи.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

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