Алексей Кравцов: Абсолютно спокоен насчет проведения Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске
Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал возможность отмены проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.
– Я могу
сказать, что волнуюсь, но надеюсь,
международный союз конькобежцев выберет
разумную позицию. Надеюсь, этот турнир
у нас не отберут. То решение, которое
вынесла федерация бобслея по Сочи,
является исключительно эмоциональным.
Расследование Макларена проведено не
с целью определения правдивости
обвинений, а обвинения воспринимались
как правда, которые и надо обосновать.
Вывалена целая куча документов, а по
ним представляют выводы. Большинство
людей не в состоянии проанализировать
эти документы, а там очень много не
состыковок. Всем известно, что в России
все соревнования проходят на самом
высоком уровне, у нас есть отличные
арены. И самое главное, у нас болельщики
очень тепло принимают спортсменов, что
является положительным эмоциональным
фоном. Не думаю, что со стороны спортсменов
будут демарши.
Одно дело, когда спортсмена обвиняют в употреблении допинга. Здесь же совсем другое. Почему нельзя проводить турниры в России? Есть чисто отрицательный эмоциональный фон. Я абсолютно спокоен по проведению нашего турнира в Челябинске, – рассказал Кравцов в интервью «Спорт FM».
Напомним, во вторник официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил об отмене чемпионата мира в Сочи.
Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.