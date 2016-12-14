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Александр Бубнов: Карерре важнее укрепить несколько позиций, чем потратить все на одного звездного игрока

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию о том, что «Спартак» в зимнее трансферное окно готов потратить 25 миллионов евро.

– Если информация о выделении Леонидом Федуном 25 млн евро на селекцию правда, это достаточная сумма для укрепления состава. Потратить ее можно по-разному. Например, на одного, двух или трех-четырех человек. Уверен, Массимо Каррера предпочтет купить несколько хороших игроков, чем одного-двух очень сильных. Важнее укрепить несколько позиций, чем потратить все на одного звездного игрока, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, в связи с возможностью завоевания чемпионского титула владелец клуб Леонид Федун решил не экономить на усиление. На приобретение новых игроков красно-белые готовы потратить до 25 миллионов евро.

Спартаковский шопинг, армейские слезы. Кем будут усиливаться лидеры РФПЛ

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