Сергей Карасев: «Зениту» было важно занять первое место в группе, чтобы не попасть на «Гран Канарию» и «Локомотив»

Защитник «Зенита» Сергей Карасев поделился мнением о победе над «Уникахой» в матче первого группового этапа Еврокубка (82:72).

- За счет характера и хорошей игры в защите во второй половине смогли отыграть отставание в 10 очков. Все, кто выходил на паркет - выкладывались на все 100 процентов. В первой половине нам этой самоотдачи не хватило, но во второй все было идеально в этом смысле.

- В первой половине вы неудачно вошли в игру, совершив несколько потерь. В перерыве что-то поменяли?

- Плохо сыграл, я сам это понимаю. У меня был большой перерыв, сейчас потихоньку буду входить в игру. Думаю, этот матч будет хорошим уроком для меня. Постараюсь побыстрее вернуться в былую форму.



- Насколько важно было занять первое место?

- Действительно важно, чтобы в следующем раунде не попасть на «Гран Канарию» и «Локомотив».



- Не рановато вернулись на паркет после травмы, как думаете?

- Если вернулся, значит время пришло. Мог сыграть лучше, но очень приятно было вернуться на родной паркет, - приводит слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» победил «Уникаху» со счетом 82:72. Команда Василия Карасева с 14 очками заняла первое место в группе С, испанцы с 12 очками остались на третьем месте.

Сергей Карасев вернулся после травмы, полученной в матче с ВЭФом 30 октября.