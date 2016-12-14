Рашид Рахимов: Рассчитываем усилиться двумя-тремя игроками

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал, игроками какого амплуа рассчитывает пополниться клуб в зимнее трансферное окно.

«Мы рассчитываем усилиться двумя-тремя игроками; нам нужно усилить опорную зону, нужен игрок в линию обороны и атаки. В атаке я имею в виду позицию инсайда, второго нападающего. Я, как тренер, хотел бы рассчитывать на них на первом сборе, но не могу знать, как будет развиваться ситуация. Первое - надо найти тех, кто нам подходил; второе - это желание самого игрока; третье - возможности клуба и запросы игроков; здесь достаточно много нюансов, поэтому далеко не заглядываю», - цитирует специалиста ТАСС.

В 17 турах чемпионата России «Терек» набрал 28 очков и расположился на четвертом месте.