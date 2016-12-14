Василий Карасев: Меня не устраивает отношение судей к «Зениту» в матчах Еврокубка

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Уникахой» в матче первого группового этапа Еврокубка (82:72).

- Победа на зубах, вопреки всему. Море ошибок было, да и еще и проблемы с разыгрывающими игроками. Карасев не в форме и вообще не должен был играть с «Уникахой»,но пришлось его поставить. Хорошо перемещались, удачно сыграли в защите, а в атаке ребята брали ответственность на себя.

- Яним Тимма набрал 33 очка.

- Он показал то, что он лидер. Взял на себя ответственность и с честью это выдержал. Надеюсь, он будет и дальше прогрессировать.



- Также хорош был и Артем Вихров.

- Вихров - хрустальная ваза, к нему вообще сказано на тренировках не подходить (улыбается). Приятно, что на него свалилось это лидерство и он с этим справился.



- Когда ждать Стефана Марковича на паркете?

- У Марковича растяжение задней поверхности. Пока сложно сказать, что будет дальше. Надеемся, что к «Локомотиву-Кубани» он будет в строю.



- Для «Зенита» было важно быть первым в группе?

- Первое место - это хорошо, мы не попадаем на лидеров. Проиграли бы - пришлось бы играть с «Гран Канарией», значит был бы длительный перелет, что не очень хорошо в контексте игры с «Астаной».



- Вы сказали, что одержали победу вопреки. Вопреки судейству в том числе?

- О судьях обычно не говорят, но меня не устраивает такое отношение к «Зениту» со стороны арбитров. Не только сегодня, а на протяжении всего турнира нам свистят то, что не свистят нашим соперникам. Я понимаю такое отношение в гостях, но нас и дома судят так же, - приводит слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» победил «Уникаху» со счетом 82:72. Команда Василия Карасева с 14 очками заняла первое место в группе С, испанцы с 12 очками остались на третьем месте.