Василий Карасев: Меня не устраивает отношение судей к «Зениту» в матчах Еврокубка
Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Уникахой» в матче первого группового этапа Еврокубка (82:72).
- Победа на зубах, вопреки всему. Море ошибок было, да и еще и проблемы с разыгрывающими игроками. Карасев не в форме и вообще не должен был играть с «Уникахой»,но пришлось его поставить. Хорошо перемещались, удачно сыграли в защите, а в атаке ребята брали ответственность на себя.
- Яним Тимма набрал 33 очка.
- Он показал то, что он лидер. Взял на себя ответственность и с честью это выдержал. Надеюсь, он будет и дальше прогрессировать.
- Также хорош был и Артем Вихров.
- Вихров - хрустальная ваза, к нему вообще сказано на тренировках не подходить (улыбается). Приятно, что на него свалилось это лидерство и он с этим справился.
- Когда ждать Стефана Марковича на паркете?
- У Марковича растяжение задней поверхности. Пока сложно сказать, что будет дальше. Надеемся, что к «Локомотиву-Кубани» он будет в строю.
- Для «Зенита» было важно быть первым в группе?
- Первое место - это хорошо, мы не попадаем на лидеров. Проиграли бы - пришлось бы играть с «Гран Канарией», значит был бы длительный перелет, что не очень хорошо в контексте игры с «Астаной».
- Вы сказали, что одержали победу вопреки. Вопреки судейству в том числе?
- О судьях обычно не говорят, но меня не устраивает такое отношение к «Зениту» со стороны арбитров. Не только сегодня, а на протяжении всего турнира нам свистят то, что не свистят нашим соперникам. Я понимаю такое отношение в гостях, но нас и дома судят так же, - приводит слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» победил «Уникаху» со счетом 82:72. Команда Василия Карасева с 14 очками заняла первое место в группе С, испанцы с 12 очками остались на третьем месте.
Сергей Карасев: «Зениту» было важно занять первое место в группе, чтобы не попасть на «Гран Канарию» и «Локомотив»