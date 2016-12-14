FIS не исключает возможности дисквалификации российских лыжников после перепроверки данных доклада Макларена

Международная федерация лыжного спорта (FIS) прокомментировала заключения второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

«FIS изучила вторую часть доклада Макларена, которая связана с утверждением о допинге в России и особенно с Олимпийскими играми 2014 года, прошедшими в Сочи.

В докладе Макларена упоминается ряд лыжников, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил, все они имеют отношение к фальсификации образцов во время Олимпиады в Сочи. Случаи, которые произошли во время Олимпийских игр, попадают под юрисдикцию Международного олимпийского комитета.

На данным момент FIS тесно взаимодействует с МОК, с целью скорейшего принятия соответствующих мер в пределах собственной власти, которые включают в себя возможности временного отстранения спортсменов от соревнований. Из-за большого количества доказательной документации детали все еще рассматриваются.



FIS также находится в постоянном контакте с группой WADA, работающей со следственной группой Макларена, для решения конкретных вопросов. Все действия будут производиться в соответствии о Всемирным антидопинговым кодексом. Поэтому имена спортсменов не будут озвучены вплоть до вынесения определенного решения.

FIS разделяет разочарование всех заинтересованных сторон в нашем виде спорта, в особенности спортсменов, соревнующихся в том же виде спорта. FIS в равной степени шокирована и разочарована выводами, содержащимися в отчете Макларена, так как это атака на целостность справедливости и «чистоты» спорта. FIS будет продолжать делать все, что в ее власти, чтобы обеспечить справедливые и равные условия для всех спортсменов», – говорится в заявлении, выложенном на официальном сайте организации.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил. Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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