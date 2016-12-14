Светлана Журова: Голландец не пожал руку Кулижникову? Это полное бескультурье!

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова – о возможных последствиях решения международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.

- Иностранные конькобежцы могут поднять волну негатива против России?

- Голландцы могут. Особенно если Кубок мира пройдет на тех, дистанциях, где сильны наши ребята.

- Голландский конькобежец Кьелд Нейс отказался во время награждения пожать руку Павлу Кулижникову…

- Это полное бескультурье и невоспитанность. По Кулижникову уже всем все объяснили. Он был оправдан полностью даже по несчастному мельдонию.

- Будет ли Россия добиваться финансовой компенсации за отобранный у Сочи ЧМ по бобслею?

- Я не работаю в федерации и в Минспорта. Я – депутат Госдумы, но Дума точно не тратила деньги на этот турнир. Но, думаю, надо судиться. Отстоять право на проведение чемпионат мира мы уже не сможем, но отсудить какую-то компенсацию, видимо, возможно.

Светлана Журова: Теперь все соревнования в России под угрозой