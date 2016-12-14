Александр Бубнов: Семак давно созрел для самостоятельной работы

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы».

– Сергей Семак давно созрел для самостоятельной работы. Я предлагал его кандидатуру еще в «Зенит» или сборную России. Он сам по себе очень умным игроком был, плюс поиграл в Европе, а также был помощником у сильных специалистов как в сборной страны, так и в «Зените». Так что свой шанс он заслужил. Надеюсь, у него все получится и в самостоятельном плавании. Тем более «Уфа» – отличный вариант для него. Там нет серьезных проблем с финансами, адекватный руководитель, наличие инфраструктуры, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «Советскому спорту» о поисках главного тренера и своем отношении к возможным кандидатам.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что тренер «Зенита» Сергей Семак близок к тому, чтобы возглавить «Уфу».