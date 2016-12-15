Душко Иванович: Первые 20 минут «Химки» играли очень хорошо

Главный тренер «Химок» Душко Иванович после победы своей команды над испанским «Бильбао» в матче Кубка Европы похвалил подопечных за игру в первой половине встречи.

«Первые 20 минут мы играли очень хорошо, как в защите, так и в нападении. Второй половина получилась другой, отличная от первой, однако сегодня все получили игровое время. Мы закончили первый этап и ждем соперников по Топ-16 Кубка Европы», - приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.

Встреча заключительного 10-го тура группы В, прошедшая в Химках, завершилась победой российского клуба со счетом 99:78. В составе «Химок» 18 очков набрал российский защитник Алексей Швед.