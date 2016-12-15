Душко Иванович: Первые 20 минут «Химки» играли очень хорошо
Главный тренер «Химок» Душко
Иванович после победы своей команды над испанским «Бильбао» в матче Кубка
Европы похвалил подопечных за игру в первой половине встречи.
«Первые 20 минут мы играли
очень хорошо, как в защите, так и в нападении. Второй половина получилась
другой, отличная от первой, однако сегодня все получили игровое время. Мы
закончили первый этап и ждем соперников по Топ-16 Кубка Европы», - приводит
официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
Встреча заключительного 10-го тура группы В, прошедшая в Химках, завершилась победой российского клуба со счетом 99:78. В составе «Химок» 18 очков набрал российский защитник Алексей Швед.
Матч
Состав
Химки: Швед (18), Бунгу-Коло (11), Зайцев (10), Роуленд (10)
Бильбао: Бува (18), Эрик (15), Тодорович (10), Эрвелль (10)
Место и дата
14 декабря 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция