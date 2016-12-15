«Нижний Новгород» проиграл «Цедевите» в матче Кубка Европы

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» дома проиграли хорватской «Цедевите» в заключительном матче группового этапа Кубка Европы.

Встреча группы А, прошедшая в среду в Нижнем Новгороде, завершилась поражением хозяев со счетом 82:84. У «Нижнего Новгорода» самым результативным на паркете был Кеннет Бойнтон, набравший 31 очко.

«Нижний Новгород» потерпел четвертое поражение в восьми матчах группы и занял третью строчку в квинтете, дающую право сыграть в топ-16 турнира.