«Нижний Новгород» проиграл «Цедевите» в матче Кубка Европы
Баскетболисты «Нижнего
Новгорода» дома проиграли хорватской «Цедевите» в заключительном матче
группового этапа Кубка Европы.
Встреча группы А, прошедшая в
среду в Нижнем Новгороде, завершилась поражением хозяев со счетом 82:84. У «Нижнего
Новгорода» самым результативным на паркете был Кеннет Бойнтон, набравший 31
очко.
«Нижний Новгород» потерпел четвертое поражение в восьми матчах группы и занял третью строчку в квинтете, дающую право сыграть в топ-16 турнира.
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