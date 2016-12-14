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Виталий «v1lat» Волочай: У Киева нет арены для Major, за которую будет не стыдно

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Комментатор Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай в интервью Sport Arena прокомментировал предстоящий Major-турнир по Dota 2 в Киеве.

«Хорошее место проведения. И это то, чего у Киева нет. У нас нет арены за которую будет не стыдно. У нас нет такого стадиона как в Шанхае или Франкфурте, у нас нет Key Arena как в Сиэтле, и нет крутых залов как в Лос-Анджелесе или в Атланте. У нас есть разваливающийся Дворец Спорта и жутко неуютный Дворец Украина. И МВЦ еще есть, но там Евровидение… И это самая большая проблема Киева. Потому что место проведения Мажора будет намного хуже, чем это было на всех мэйджорах прошлого сезона.

Я уже говорил, что арена в которой будет проводится мэйджор — это очень важно. И я представляю себе реакцию лучших игроков мира, когда они попадут в подтрибунные помещения Дворца Спорта или Дворца Украина… PGL надо будет очень хорошо поработать. И еще один очень важный момент — это болельщики. У нас в Украине уже были случаи, когда киберспортивные болельщики вели себя не совсем так, как это делают например американцы, а вели себя больше как футбольные фанаты. То есть освистывали соперников наших команд, и были совершенно апатичны в матчах, когда играли нейтральные коллективы. Я надеюсь, что на предстоящем мэйджоре такое не повторится, и наша публика покажет всему миру, как она умеет болеть и какую умеет создавать атмосферу!», — сказал Виталий.

The Kiev Major пройдет с 20 по 23 апреля, а организатором турнира выступит PGL.

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