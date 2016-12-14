Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка- : -Реал
Хоккей  Швеция- : -Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Баскония
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Дженоа- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хоан Пласа: «Уникаха» слишком рано поверила в победу и перестала действовать как команда

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Уникахи» Хоан Пласа поделился мнением о поражении от «Зенита» в матче первого группового раунда Еврокубка (72:82).

- Наши игроки слишком рано поверили в то, что победа уже у них в кармане и перестали действовать как команда во второй половине. «Зенит» же поверил, что он может победить, и сделал это. Мы должны исправить эти ошибки в будущем. Нельзя допускать 19 потерь только потому, что слишком рано поверили в победу, – приводит слова Пласы официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» победил «Уникаху» со счетом 82:72. После второй четверти команда из Малаги вела с разницей +10.

Команда Василия Карасева с 14 очками заняла первое место в группе С, испанцы с 12 очками остались на третьем месте.

Матч

Зенит - Уникаха - 82:72

Состав

Зенит: Тимма (33), Тулсон (12), Уайт (12)

Уникаха: Смит (19), Мусли (12), Брукс (10), Фогг (10)

Место и дата

14 декабря 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вырубим – и все». «Зенит» выиграл группу Еврокубка, а Карасев недоволен судьями«Вырубим – и все». «Зенит» выиграл группу Еврокубка, а Карасев недоволен судьями«Советский спорт» – о сложной победе «Зенита» над «Уникахой», которая вывела команду Карасева на первое место в группе.«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Валенсии»Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» в гостевом матче заключительного, десятого, тура группового этапа Кубка Европы уступили «Валенсии».Василий Карасев: Меня не устраивает отношение судей к «Зениту» в матчах ЕврокубкаГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над «Уникахой» в матче первого группового этапа Еврокубка (82:72).Сергей Карасев: «Зениту» было важно занять первое место в группе, чтобы не попасть на «Гран Канарию» и «Локомотив»Защитник «Зенита» Сергей Карасев поделился мнением о победе над «Уникахой» в матче первого группового этапа Еврокубка (82:72).33 очка Тиммы помогли «Зениту» обыграть «Уникаху»«Зенит» в матче первого группового этапа Еврокубка победил «Уникаху» со счетом 82:72.БК «Химки» обыграл «Бильбао» в Кубке ЕвропыБК «Химки» дома взял вверх над «Бильбао» в 10-м, заключительном туре группового этапа Кубка Европы.Еврокубок. «Зенит» – «Уникаха» - 82:72. Как это былоМатч Кубка Европы по баскетболу «Зенит» - «Уникаха» на сайте «Советского спорта».Василий Карасев: Против «Уникахи» не сыграют Маркович и СергеевГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о предстоящем матче Кубка Европы против испанской «Уникахи».Евгений Воронов: «Триумф» вернул мне мои деньгиЗащитник УНИКСа Евгений Воронов сообщил, что «Триумф» расплатился с ним по задолженности по зарплате.Стефан Маркович: Против команд уровня УНИКСа нужно выкладываться по полной весь матч, а не отдельными отрезкамиЗащитник «Зенита» Стефан Маркович подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа, который прошел в Санкт-Петербурге (84:95).Евгений Пашутин: Нам удалось навязать «Зениту» защиту и тягучий баскетболГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Зенита», который прошел в Санкт-Петербурге (95:84).Василий Карасев: Пока играл Маркович, против УНИКСа было легче действоватьГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о причинах поражения от УНИКСа в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (84:95).«Зенит» выселил «Динамо», но проиграл. Петербуржцы не отомстили УНИКСу«Зенит» выселил «Динамо», но проиграл. Петербуржцы не отомстили УНИКСуСеребряный призер Единой лиги ВТБ в Петербурге робко начал, но в конце концов не оставил «Зениту» ни шанса.«Зенит» проиграл УНИКСу, несмотря на 27 очков ТиммыПетербургский «Зенит» дома проиграл казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 84:95 (22:20, 23:26, 14:21, 25:28).Янис Тимма: «Зенит» готов обыгрывать ЦСКАФорвард «Зенита» Янис Тимма рассказал, может ли петербургский клуб обыграть лидера Единой лиги ВТБ ЦСКА.Василий Карасев: Ничего сверхсложного УНИКС не показываетГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о состоянии команды, а также ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа.Василий Карасев: «Зенит» всю игру с «Будучностью» противостоял сам себеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка Европы против «Будучности» (97:95).«Нижний Новгород» в гостях одолел «МЗТ Скопье» в Кубке ЕвропыБаскетболисты «Нижнего Новгорода» в гостях обыграли македонский «МЗТ Скопье» в матче девятого тура группового этапа Кубка Европы.«Зенит» на последней секунде вырвал победу над «Будучностью» в Еврокубке«Зенит» в матче группового этапа Еврокубка в Подгорице обыграл «Будучность» со счетом 97:95 (22:23, 23:23, 26:24, 26:25).Саша Обрадович: Эта победа очень важна для нас, и мы постараемся играть еще лучшеГлавный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал победу своих подопечных над иерусалимским «Хапоэлем» (88:68) в матче 9-го тура группового раунда Кубка Европы.
Уникаха
Уникахакалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Хоан Пласа
Хоан Пласавсе новости
Еврокубок
Еврокубоктаблицакалендарьстатистикатексты/новости