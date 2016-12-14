Хоан Пласа: «Уникаха» слишком рано поверила в победу и перестала действовать как команда

Главный тренер «Уникахи» Хоан Пласа поделился мнением о поражении от «Зенита» в матче первого группового раунда Еврокубка (72:82).

- Наши игроки слишком рано поверили в то, что победа уже у них в кармане и перестали действовать как команда во второй половине. «Зенит» же поверил, что он может победить, и сделал это. Мы должны исправить эти ошибки в будущем. Нельзя допускать 19 потерь только потому, что слишком рано поверили в победу, – приводит слова Пласы официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» победил «Уникаху» со счетом 82:72. После второй четверти команда из Малаги вела с разницей +10.

Команда Василия Карасева с 14 очками заняла первое место в группе С, испанцы с 12 очками остались на третьем месте.