Хоан Пласа: «Уникаха» слишком рано поверила в победу и перестала действовать как команда
Главный тренер «Уникахи»
Хоан Пласа поделился мнением о поражении от «Зенита» в матче первого группового
раунда Еврокубка (72:82).
- Наши игроки слишком рано поверили в то, что победа уже у
них в кармане и перестали действовать как команда во второй половине. «Зенит»
же поверил, что он может победить, и сделал это. Мы должны исправить эти ошибки
в будущем. Нельзя допускать 19 потерь только потому, что слишком рано поверили
в победу, – приводит слова Пласы официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» победил
«Уникаху» со счетом 82:72. После второй четверти команда из Малаги вела с
разницей +10.
Команда Василия Карасева с 14 очками заняла первое место в группе С, испанцы с 12 очками остались на третьем месте.
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