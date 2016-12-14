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Дзола возглавил «Бирмингем»

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Джанфранко Дзола назначен главным тренером «Бирмингем Сити», выступающего в английском чемпионшипе. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Контракт с 50-летним итальянским специалистом рассчитан на 2,5 года.

Последним местом работы Дзолы был катарский «Аль-Араби». Ранее Дзола тренировал «Вест Хэм», «Уотфорд» и «Кальяри».



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