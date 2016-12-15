Сергей Ковалев: Хотел бы, чтобы моим наставником стал Николай Хромов
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что планирует переговорить с тренером Николаем Хромовым на предмет сотрудничества.
«Я бы хотел пообщаться с Николаем Дмитриевичем Хромовым пока я в Москве, выслушать его точку зрения, и получить совет. Или, возможно, он бы согласился быть моим наставником. Я бы был не против, если честно. Он на самом деле хороший специалист. Несмотря на то что он в любителях тренирует, он профессионал своего дела», - сказал Ковалев.
Напомним, что Хромов на протяжении многих лет возглавлял сборную России по боксу. Ковалев в крайнем поединке проиграл три титула чемпиона мира Андре Уорду.
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