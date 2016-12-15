Сергей Ковалев: Хотел бы, чтобы моим наставником стал Николай Хромов

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Оскар Де Ла Хойя: 51-летний Хопкинс боксировал с Ковалевым лучше, чем Уорд Глава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя выразил мнение, что 51-летний американский боксер Бернард Хопкин может продолжить свою карьеру в профессиональном боксе.

Сергей Ковалев – о бое с Уордом: «Сынок судей» знал, что проиграл бой и был сам удивлен решению Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев высказался о поединке с Андре Уородом, который состоялся 20 ноября.

Андре Уорд: Бой с Ковалевым? Чувствую, что это была победа поколения Новый чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд поблагодарил своих фанатов в за поддержку в бою с Сергеем Ковалевым, у которого он выиграл по итогам 12-ти раундов.

Андре Уорд: Ковалев плачет, потому что судьи приняли решение не в его пользу Новый чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд высказался о поединке с россиянином Сергеем Ковалевым, у которого он выиграл по итогам 12-ти раундов.

Сергей Ковалев: Мне нужен тренер по тактике, который будет поправлять мои ошибки, видя их со стороны Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, что его команда потерпит некие изменения после поражения от Андре Уорда.

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