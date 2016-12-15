Сергей Ковалев: Сталкивался ли с нечестным судейством? Да, 19 ноября в Лас-Вегасе

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что боксерская общественность не согласилась с решением судей, которые засчитали ему поражение в поединке с Андре Уордом.

«Нечестное решение судей? Далеко не надо ходить - 19 ноября в Лас-Вегасе. Это мнение только мое мнение. Это мнение всей боксерской общественности, что решение судей было неправильным. Я никого не виню, сам виноват. Знал, где боксирую. Надо было делать замечание внимание рефери, чтобы он делал предупреждения Уорду за удары ниже пояса. Он мне очень много нанес ударов ниже пояса. На них я просто молчал. Они урона не наносили, но они были. Мне нужно было раз сказать, два сказать, чтобы где-то судья очко снял. Но все к лучшему, это поражение сделает меня еще сильнее. В этом я уверен», - сказал Ковалев.

Напомним, что по итогам боя все трое судей выставили счет 114-113 в пользу Уорда.