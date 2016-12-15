«Питтсбург» в овертайме дожал «Бостон», Малкин отдал голевой пас

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джастин Шульц, Ни Бонино, Конор Шири и Брайан Раст. У гостей отличились Брэд Маршан, Давид Крейчи и Давид Пастрняк.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 19 минут, нанес четыре броска, отдал голевой пас, применил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 17 декабря в 04:00 (мск) примет «Лос-Анджелес», а «Бостон» 16 декабря в 04:00 (мск) дома сыграет с «Анахаймом».