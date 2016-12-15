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«Питтсбург» в овертайме дожал «Бостон», Малкин отдал голевой пас

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Бостон».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге на льду «Консоль Энерджи-центра», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Джастин Шульц, Ни Бонино, Конор Шири и Брайан Раст. У гостей отличились Брэд Маршан, Давид Крейчи и Давид Пастрняк.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 19 минут, нанес четыре броска, отдал голевой пас, применил один силовой прием, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин провел весь матч в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» 17 декабря в 04:00 (мск) примет «Лос-Анджелес», а «Бостон» 16 декабря в 04:00 (мск) дома сыграет с «Анахаймом».

Матч

Питтсбург - Бостон - 4:3 О.Т. (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Маршанд (Бержерон, Бэкес), 10:48 (0:1). Шульц (Кросби, Шири), 12:49 (1:1). Крейчи (Пастрняк, Шаллер), 26:40 (1:2). Бонино (Дэйли, Мюррей), 29:47 (2:2 - бол.). Шири (Шульц, Думулин), 49:02 (3:2 - бол.). Пастрняк 53:20 (3:3). Раст (Малкин, Шульц), 61:24 (4:3).

Место и дата

15 декабря 03:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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