Свадьба Месси, дабл-дабл Мозгова и победный гол Ибрагимовича. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

1. Московский «Локомотив» расторг трудовой договор со спортивным директором Игорем Корнеевым по соглашению сторон. Ранее СМИ сообщили, что функции спортивного директора «Локомотива» будут перераспределены между Виктором Тищенко и Евгением Харлачевым, которые недавно приступили к работе в селекционном отделе.

2. Португальский «Эшторил» обыграл клуб «Санжуаненсе» в матче 1/8 финала национального Кубка – 4:2. Основное время встречи завершилось - 2:2. Причем «Эшторил» сумел перевести матч в дополнительное время благодаря голу россиянина Константина Базелюка. Он же на 116-й минуте забил победный мяч.

3. Баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации проиграли «Бруклину» - 97:107. Эта неудача стала восьмой подряд для команды Тимофея Мозгова. Сам россиянин вышел в стартовой пятерке гостей, отыграл 32 минуты, оформил дабл-дабл – 12 очков и 13 подборов. Также в активе Мозгова перехват и блокшот.

4. Лондонский «Челси» упрочил лидерство в чемпионате Англии. Поздно вечером в среду подопечные Антонио Конте в гостях одолели «Сандерленд» - 1:0. Единственный мяч забил Сеск Фабрегас. Челси» набрал 40 очков и увеличил до шести очков преимущество над ближайшими преследователями – «Ливерпулем» и «Арсеналом».

5. «Ливерпуль», к слову, в среду вечером в выездной встрече забил три безответных мяча в ворота «Мидлсбро». Дублем отметился Адам Лаллана. Отметим, что подопечные Юргена Клоппу в двух предыдущих турах не выигрывали.

6. «Манчестер Сити» в родных стенах не без труда обыграл «Уотфорд» - 2:0. Победный мяч для «горожан» провел Пабло Сабалета, а еще один гол в конце второго тайма забил Давид Сильва. «Манчестер Сити» набрал 33 очка и остался на четвертом месте в АПЛ.

7. На пятой строчке (30 очков) в АПЛ остался «Тоттенхэм», который на «Уайт Харт Лэйн» разгромил «Халл Сити» - 3:0. В составе «шпор» дублем отметился Кристиан Эриксен. Еще один точный удар нанес Виктор Ваньяма.

8. Шестую позицию в АПЛ (27 очков) сохраняет «Манчестер Юнайтед». Подопечные Жозе Моуринью в минувшем туре в гостях дожали «Кристал Пэлас» - 2:1. Победный мяч в конце второго тайма забил Златан Ибрагимович.

9. Гол бывшего защитника московского «Локомотива» Марко Баша не спас «Лилль» от поражения в матче 1/8 финала Кубка французской лиги с «ПСЖ» (1:3). У парижан, вышедших в 1/4 финала соревнований, дублем отметился Лукас Моура.

10. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в 2017 году намерен сыграть свадьбу со своей подругой Антонеллой Рокуццо. Точная дата торжества пока держится в тайне, но известно, что свадебная церемония пройдет в аргентинском городе Росарио. Он является родным для Месси и Рокуццо.

11. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» в гостевом матче заключительного, десятого, тура группового этапа Кубка Европы уступили «Валенсии» - 77:78. Победу хозяевам на последней секунде четвертой четверти принес точный трехочковый Антуана Дьо. Впрочем, матч не имел серьезного турнирного значения – краснодарский клуб досрочно вышел в топ-16 турнира.

12. Волейболистки московского «Динамо» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов дома одержали волевую победу над румынской «Альбой» - 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:14). В следующем матче турнира бело-голубые 12 января сыграют в Швейцарии с местным «Волеро».

13. Другой женский волейбольный клуб – «Уралочка-НТМК» - в первом туре группового этапа Лиги чемпионов в гостях проиграл турецкому «Вакифбанку» - 1:3 (25:18, 20:25, 16:25, 13:25). В следующем матче турнира «Уралочка-НТМК» 10 января примет немецкий «Дрезднер».

14. В Кубке России по волейболу среди мужских команд определились полуфиналисты. Во встречах, которые пройдут в пятницу, 16 декабря, московское «Динамо» сыграет с казанским «Зенитом», а «Белогорье» встретится с новосибирским «Локомотивом». Напомним, Финал шести Кубка России принимает Сургут.

Именинник: 15 декабря свое 35-летие отмечает бронзовый призер Евро-2008, нападающий «Урала» Роман Павлюченко.

Цитата дня: «Чемпионат Европы открыл очень много наших проблем» (Евгений Трефилов).

Блог дня: Не слезая с печи или не вставая с дивана. О «Зените».

Видео дня: Как футболист пенальти отменил.