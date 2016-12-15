«Оттава» в серии буллитов проиграла «Сан-Хосе»
Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».
Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра»,
завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей. В их составе по
шайбе в основное время забросили Джо Павелски, Брент Бернс и Крис Тьерни, а
Кевин Лабанк стал автором победного буллита. У хозяев по разу отличились Бобби
Райан, Кайл Туррис и Дион Фанеф.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 18 декабря в 04:00 (мск) примет «Нью-Джерси», а «Сан-Хосе» 17 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Монреалем».
Матч
Оттава - Сан-Хосе - 3:4 Б. (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Павелски (Торнтон, Кутюр), 5:57 (0:1). Райан (Фанёф, Дзингел), 7:01 (1:1). Бернс (Диллон), 31:30 (1:2). Туррис (Стоун, Хоффман), 37:27 (2:2). Фанёф (Стоун, Карлссон), 56:14 (3:2 - бол.). Тьерни (Бернс, Шлемко), 57:32 (3:3).
Победный буллит:
Лабан - 3:4.
Место и дата
15 декабря 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция