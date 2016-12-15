«Оттава» в серии буллитов проиграла «Сан-Хосе»

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сан-Хосе».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе в основное время забросили Джо Павелски, Брент Бернс и Крис Тьерни, а Кевин Лабанк стал автором победного буллита. У хозяев по разу отличились Бобби Райан, Кайл Туррис и Дион Фанеф.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 18 декабря в 04:00 (мск) примет «Нью-Джерси», а «Сан-Хосе» 17 декабря в 04:30 (мск) на выезде сразится с «Монреалем».