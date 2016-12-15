Женская сборная России обыграла команду Коста-Рики
Футболистки женской сборной России обыграли команду
Коста-Рики на международном турнире в бразильском Манаусе.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3:1 в
пользу сборной России. В ее составе по мячу забили Екатерина Пантюхина, Елена
Морозова и Надежда Карпова. У сборной Коста-Рики, которая с 30-й минуты играла
в меньшинстве из-за удаления Катерине Альварадо, отличилась Мелисса Эррера.
Ранее сборная России на турнире проиграла бразильянкам (0:4)
и итальянкам (0:3). Команда Коста-Рики до матча с россиянками также потерпела
два поражения.
Таким образом, 18 декабря сборные России и Коста-Рики вновь
встретятся в матче за третье место, а за победу на турнире поспорят бразильянки
и итальянки.
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