«Галатасарай» отказался покупать Боккетти за 3,5 млн евро

Турецкий «Галатасарай» не готов заплатить за защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти 3,5 миллиона евро, сообщает Hurriyet.

Именно такую сумму просит за футболиста московский клуб. Ранее сообщалось, что «Галатасарай» готов предложить Боккетти трехлетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

«Спартак» со своей стороны также предлагает Боккетти трехлетнее соглашение, но готов платить ему 2 миллиона евро в год. Действующий контракт игрока с красно-белыми истекает летом 2017 года.

В текущем сезон РФПЛ он провел за красно-белых 11 матчей и забил один гол.