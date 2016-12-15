«Спартак» поборется с «Атлетико» за нападающего «Гремио» Луана

Московский «Спартак» и мадридский «Атлетико» проявляют интерес к лучшему нападающему «Гремио» Луану, сообщает Zero Hora.

Оба клуба предлагают за форварда сборной Бразилии 22,5 миллиона евро.

Луан - воспитанник «Гремио». За основную команду 23-летний футболист выступает с 2014 года. В составе «Гремио» Луан выигрывал Кубок Бразилии (2016). В текущем сезоне он провел за клуб в чемпионате Бразилии 25 матчей, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

В составе сборной Бразилии (U-23) он стал олимпийским чемпионом. На этом турнире Луан провел 6 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.