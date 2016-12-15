«Тампа» обыграла «Калгари», Наместников отдал голевую передачу
«Тампа Бэй» одержала победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 663 в пользу гостей.
Российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников провел на льду 13 минут 19 секунд и отдал голевую передачу. В составе победителей по две шайбы забросили Брайан Бойл и Александр Киллорн, по голу отличились Брэйдон Коберн и Андрей Шустр . В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Трой Брауэр, Ти Джей Броди и Майкл Ферланд.
Матч
Калгари - Тампа-Бэй - 3:6 (1:2, 0:2, 2:2)
Голы:
Брауэр (Броди, Монахан), 3:06 (1:0). Бойл (Хедман, Джонсон), 10:04 (1:1). Бойл (Филппула, Хедман), 13:42 (1:2). Кобёрн (Киллорн, Наместников), 24:40 (1:3). Шустр (Филппула, Хедман), 38:47 (1:4). Киллорн 40:37 (1:5). Броди (Брауэр, Годро), 43:59 (2:5). Ферланд (Стэйджан, Боума), 44:20 (3:5). Киллорн (Филппула), 59:15 (3:6).
Место и дата
15 декабря 05:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция