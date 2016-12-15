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Эдуард Трояновский: Поветкин больше года не боксировал, это его мотивирует в поединке со Стиверном

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший чемпион IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский поделился ожиданиями в преддверии боя Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.

- Это будет интересный и зрелищный бой. Стиверн, что присуще западным боксерам, делает резкие заявления, но я как всегда переживаю за Сашу. При этом Стиверн тоже в топе. Посмотрите на мой опыт – я был явным фаворитом, а в итоге что случилось в первом раунде в бою с Джулиусом Индонго? Хотя это не супертяжелый вес. Стиверн дерется с характером, есть жесткий удар. Он приехал сюда не отбывать соперничество. А у Саши в арсенале есть все, но ему нужно только боксировать.

И то, что он больше года не боксировал, мотивирует Сашу еще больше. Я думаю, что Саша подойдет к бою в хорошем смысле слова голодным, - цитирует Трояновского «Р-Спорт». 

Бой за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

Напомним, действующим чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, продолжающий восстанавливаться после травм, полученных в последнем поединке.  

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