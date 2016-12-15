Шайба Любимова помогла «Филадельфии» обыграть «Колорадо»
«Филадельфия» обыграла «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Эта победа стала десятой подряд для «Флайерз».
Российский форвард Роман Любимов сыграл в матче 10 минут 49 секунд и забросил одну шайбу. Форвард «Колорадо» Михаил Григоренко отдал результативную передачу, проведя на площадке 16 минут 9 секунд.
Матч
Колорадо - Филадельфия - 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
Голы:
Дель Зотто (Ворачек, Жиру), 24:01 (0:1). Бурк Р. (Сёдерберг), 32:14 (1:1). Дюшен (Ландеског, Задоров), 36:34 (2:1). Симмондс (Гудас, Конечны), 36:57 (2:2). Любимов 43:30 (2:3). Шенн (Макдональд, Гостисбеер), 45:16 (2:4). Дюшен (Рантанен, Григоренко), 55:15 (3:4).
Место и дата
15 декабря 06:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
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