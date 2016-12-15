Болельщики «Томи» признали Бикфалви лучшим игроком в ноябре-декабре
Лучшим игроком ноября-декабря 2016 года в составе «Томи» был признан полузащитник Эрик Бикфалви, сообщает официальный сайт клуба.
За Бикфалви проголосовало 52% болельщиков, второе место занял полузащитник Артем Попов, набравший 13%, третье место у Кирилла Комбарова за которого проголосовало 9% болельщиков.
Напомним, что лучшими игроками месяца становились Эрик Бикфалви (август), Алексей Пугин (сентябрь), Эрик Бикфалви (октябрь).
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