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Алексей Яценко: Гольцову не нужно лезть в драку с Расуловым

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

18 декабря в Санкт-Петербурге на турнире ACB 50 один из лучших представителей тяжелого дивизиона России, чемпион мира в»Русский богатырь» Денис Гольцов встретиться с действующим чемпионом лиги «Танком» Салимгереем Расуловым за право стать новым чемпионом в тяжелом весе.

Менеджер Дениса Гольцова Алексей Яценко дал свою оценку предстоящему событию в карьере его подопечного.

«Нынешний соперник Дениса имеет большой опыт в кикбоксинге и рукопашном бое. Его плюс - ударные навыки, хорошая ударная подготовка, что сказывается на его статистике: девять из пятнадцати побед Салимгерей одержал нокаутом. Однако, он уступает в партере Денису и для тяжеловеса он слишком маленького роста и большого веса, - при весе 120 кг его рост 188 см. Преимущество в росте (15 сантиметров) и большой размах рук у Гольцова, думаю, дадут свои дивиденды. Но и Денису надо опасаться размена ударами, не сближаться с Салимгереем и не лезть в открытую драку. 

После недавнего чемпионата мира по боевому самбо, где Гольцов стал стал золотым медалистом, до боя оставалось совсем немного времени на тренировки, поэтому на сборы не выезжал, провел стандартную подготовку КВШСМ в клубе «Самбо-Питер» под руководством своего тренера Александра Игоревича Коршунова».

По словам Алексея Яценко зрители и болельщики увидят очень интересный и конкурентный бой чемпиона лиги и очень сильного претендента на пояс.

«Для Расулова есть мотивация подняться в мировом рейтинге, так как Денис стоит выше него. Денису в психологическом плане будет легко и сложно одновременно, так как бой пройдет в его родном Санкт-Петербурге, много зрителей придет поболеть за него, но это одновременно и огромная ответственность. Исход боя предсказать сложно, это тяжелый вес, где один точный удар решает все», - подытожил менеджер Гольцова.

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