Ричард Бах: Вторая часть доклада Макларена дала ответы на многие вопросы
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что вторая часть доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена дала ответы на многие вопросы.
- В заключительной части доклада Макларена были даны ответы на многие вопросы, которые появились после первой части. Макларен представил доказательства. Наша обязанность заключается в том, чтобы защитить чистых спортсменов на международном уровне вне зависимости от их происхождения, - цитирует Баха Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Напомним, на прошлой неделе глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. По его данным, 4 золотые медали россиян на Олимпиаде-2014 в Сочи были завоеваны с нарушениями антидопинговых правил.