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Ричард Бах: Вторая часть доклада Макларена дала ответы на многие вопросы

Источник:  Frankfurter AllgemeineКомментарии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что вторая часть доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена дала ответы на многие вопросы.

- В заключительной части доклада Макларена были даны ответы на многие вопросы, которые появились после первой части. Макларен представил доказательства. Наша обязанность заключается в том, чтобы защитить чистых спортсменов на международном уровне вне зависимости от их происхождения, - цитирует Баха Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Напомним, на прошлой неделе глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. По его данным, 4 золотые медали россиян на Олимпиаде-2014 в Сочи были завоеваны с нарушениями антидопинговых правил.  

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