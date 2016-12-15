Ричард Бах: Вторая часть доклада Макларена дала ответы на многие вопросы

читайте также

Журова: Иностранные спортсмены поддаются пропаганде и русофобским настроениям Олимпийская чемпионка – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.

FIS не исключает возможности дисквалификации российских лыжников после перепроверки данных доклада Макларена Международная федерация лыжного спорта (FIS) прокомментировала заключения второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Алексей Кравцов: Абсолютно спокоен насчет проведения Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов прокомментировал возможность отмены проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

Светлана Журова: Теперь все соревнования в России под угрозой Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.

Илья Авербух: Процесс наказания России за допинг напоминает китайскую пытку Серебряный призер Олимпиады-2002 и тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал последствия второй части доклада Ричарда Макларена для российского спорта.

Александр Тихонов: Думаю, в биатлоне более разумные люди, такого как с бобслеем не будет Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о возможности отмены Кубка мира по биатлону в Тюмени.

Елена Вяльбе: Думаю, вторая часть доклада Макларена может коснуться лыжных гонок Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отмену проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи.

Виталий Мутко: Доклад Макларена никакого отношения к чемпионату мира по футболу не имеет Президент РФС Виталий Мутко рассказал журналистам, что доклад Макларена не отразится на проведении чемпионата мира по футболу в России.

Лишат ли нас чемпионата мира-2018 и других турниров? Пришло время действовать Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко рассуждает о том, как исправить критическую ситуацию в спорте.

Американский лыжник Ньюэлл: Это позор, что спортсмены, которые находятся под подозрением из-за доклада Макларена, продолжают соревноваться Американский лыжник Эндрю Ньюэлл прокомментировал ситуацию с докладом Макларена. Он недоволен тем, что спортсмены, упомянутые в нем, продолжают участвовать в гонках.

У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону Чемпионат мира по бобслею и скелетону перенесен из Сочи по решению международной федерации по этим видам спорта. Турнир должен был состояться в России в 2017 году.

Валентин Балахничев: Перепроверка допинг-проб только у россиян покажет окончательную политизированность и русофобию Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев прокомментировал решение о перепроверке проб российских спортсменов после второй части доклада Макларена. Он считает, что перепроверка проб только у россиян будет свидетельствовать о политической ангажированности процесса.

Глава НОК Великобритании: Если Россия признает проблемы с допингом, она сможет довольно быстро все исправить Новый глава Национального олимпийского комитета (НОК) Великобритании Хью Робертсон прокомментировал ситуацию с допингом в российском спорте. Он отметил, что россиянам нужно признать существование проблемы.

«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной Латвии Четырехкратный чемпион мира и дважды серебряный призер Олимпиады в скелетоне Мартинс Дукурс дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

Андрей Кириленко: Серьезный вес у России есть всего в нескольких международных федерациях Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что для лучшего реагирования на обвинения WADA России необходимо усиливать свое представительство в международных федерациях.

Ричард Макларен: Мы оставили открытыми имена Легкова и Мусэрского, так как они уже появлялись в публичном поле Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в российском спорте. Он рассказал, почему были упомянуты лыжник Александр Легков и волейболист Дмитрий Мусэрский

Ричард Макларен: У нас нет доказательств, что Мутко все знал Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в российском спорте. Он сказал, что у него нет доказательств причастности вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, который ранее занимал должность министра спорта.

Александр Любимов: Макларен дал понять, что у него есть компромат на наших чиновников Президента клуба истории и статистики спорта Александр Любимов высказал свое мнение по поводу второго доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Он сказал, что в докладе много намеков, но возможное наличие компромата на российских чиновников может стать поводом для новых санкций.

Международный союз биатлонистов создаст рабочую группу по докладу Макларена Международный союз биатлонистов (IBU) прокомментировал публикацию доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В организации заявили о создании рабочей группы.