Махачев свой следующий бой проведет против Ленца на турнире UFC 208

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев свой следующий поединок проведет на турнире UFC 208, который состоится 11 февраля в Бруклине.

Соперником россиянина станет американец Ник Ленц, который провел 37 боев за свою профессиональную карьеру, в которых одержал 27 побед, потерпел 7 поражений. Еще два поединка завершились вничью и один носит статус «несостоявшийся».

Напомним, что Махачев провел 14 боев, в которых одержал 13 побед. Свой последний поединок в UFC он провел 17 сентября, победив единогласным решением Криса Уэйда.