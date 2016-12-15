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Махачев свой следующий бой проведет против Ленца на турнире UFC 208

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев свой следующий поединок проведет на турнире UFC 208, который состоится 11 февраля в Бруклине.

Соперником россиянина станет американец Ник Ленц, который провел 37 боев за свою профессиональную карьеру, в которых одержал 27 побед, потерпел 7 поражений. Еще два поединка завершились вничью и один носит статус «несостоявшийся».

Напомним, что Махачев провел 14 боев, в которых одержал 13 побед. Свой последний поединок в UFC он провел 17 сентября, победив единогласным решением Криса Уэйда.

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