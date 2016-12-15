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Агент: Муса намерен остаться в «Лестере», переговоры с ЦСКА не ведем

Источник:  Р-СпортКомментарии

Агент нападающего «Лестора» Ахмеда Мусы Тони Харрис сообщил, что футболист не вернется в ЦСКА, за который выступал ранее.

- Информация о возвращении Мусы в ЦСКА - это лишь слухи, - сказал Харрис «Р-Спорт». - Мы не ведем переговоров ни с какими клубами, в том числе и с ЦСКА. Ахмед намерен остаться в «Лестере» и продолжать бороться за место в основном составе. Он хочет доказать свою необходимость команде и прогрессировать вместе с ней. 

Напомним, Муса выступал за ЦСКА в 2012-2016 годах и забил 54 гола в 164 матчах. 8 июля «Лестер» объявил о трансфере нигерийца за рекордные для клуба 16,6 миллиона фунтов. Однако в нынешнем сезоне 24-летний форвард забил лишь два гола в 12 матчах.

Муса не выходит в стартовом составе «лисов» в премьер-лиге с 6 ноября.

Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают вариант аренды 24-летнего форварда. 

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