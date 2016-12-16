Официально: Эрнани подписал контракт с «Зенитом»
По сообщению официального сайта питерского клуба, 22-летний бразильский полузащитник «Атлетико Паранаенсе» Эрнани стал игроком «Зенита».
Контракт рассчитан на пять лет. По информации бразильских СМИ, сумма трансфера составила 8 миллионов евро.
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Напомним, контракт футболиста с «Атлетико Паранаенсе» действовал до лета 2019 года. В сезоне-2016 Эрнани принял участие в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.
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