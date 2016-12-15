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Сергей Анохин: Нет никаких предпосылок, что у России отнимут ЧМ-2018

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин считает, что никто не лишит Россию чемпионата мира-2018.

- Нет никаких предпосылок для отмены проведения Кубка конфедераций и ЧМ в России. Пусть болельщики будут спокойны по этому вопросу. К сожалению, происходят негативные вещи в нашем спорте с применением допинга. Но я не вижу в этом системности или причастности спортивных чиновников. Наоборот, скорее всего, система в применении допинга в других странах, а не у нас. В Европе проблем больше, чем в России. Никакие серьезные футболисты не было замечены в применении допинга. Еременко? он выступает за сборную Финляндии. Мы готовы к ЧМ, - цитирует Анохина «Спорт FM»

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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