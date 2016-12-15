Федор Емельяненко улучшил свои позиции в рейтинге сильнейших тяжеловесов мира
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко улучшил свои позиции в обновленном рейтинге лучших тяжеловесов мира по версии fightmatrix.com.
Последний император поднялся на две строчки и занимает на данный момент 30-е место. Лидирует по-прежнему действующий чемпион UFC американец Стипе Миочич.
Лучший из россиян в данном рейтинге — Виталий Минаков. Он находится на 18-м месте. Отметим, что после своих поражений заметно опустились Шамиль Абдурахимов и Сергей Харитонов.
Тяжелый вес
1. Стипе Миочич (США, 16 побед, 2
поражения)
2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21-6-1)
3. Кейн Веласкес (США, 14-2)
4. Алистар Оверим (Голландия, 41-15)
5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-4)
6. Брок Леснар (США, 6-3)
7. Джош Барнетт (США, 35-8)
8. Марк Хант (Новая Зеландия, 12-11-1)
9. Трэвис Браун (США, 18-5-1)
10. Бен Ротвелл (США, 36-10)
…18 (-). Виталий Минаков (Россия,
18-0)
19. (0). Александр Волков (Россия, 26-6)
21. (0). Евгений Ерохин (Россия, 17-4)
23. (0). Денис Гольцов (Россия, 18-4)
28. (NEW). Иван Штырков (Россия, 8-0)
29. (0). Руслан Магомедов (Россия, 14-1)
30. (+2). Федор Емельяненко (Россия, 36-4)
39. (+9). Сергей Павлович (Россия, 10-0)
41. (-3). Алексей Олейник (Россия, 55-10-1)
44. (-2). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17-5)
49. (-5). Сергей Харитонов (Россия, 24-7)
51. (-1). Михаил Мохнаткин (Россия, 9-1-2)
52. (-1). Казбек Сайдалиев (Россия, 7-1)
63. (-1). Зелимхан Умиев (Россия, 9-1)
67. (+1). Кирилл Сидельников (Россия, 10-4)
68. (+1). Салимгерей Расулов (Россия, 15-6)
70. (-4). Константин Ерохин (Россия, 9-3)
87. (+3). Валентин Молдавский (Россия, 4-0)