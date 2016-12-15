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Шенн, Бойл, Шульц - звезды дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Филадельфии» Брэйден Шенн признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче против «Колорадо» (4:3) хоккеист забросил победную шайбу и отдал голевую передачу.

Второй звездой дня признан нападающий «Тампы-Бэй» Брайан Бойл, оформивший дубль в матче против «Калгари» (6:3).

Третья звезда -  защитник «Питтсбурга» Джастин Шульц, набравший три очка (1+2) в матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).

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