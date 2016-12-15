Ракитич намерен отклонить предложение «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не планирует покидать каталонский клуб. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.



По информации источника, игрок сборной Хорватии намерен отклонить предложение «Манчестер Юнайтед» и продлить контракт с испанским клубом. Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста «Барселоны» заинтересован наставник «Юнайтед» Жозе Моуринью.



В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник сине-гранатовых провел во всех турнирах 19 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2019 года.

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