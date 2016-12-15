Озил хочет, чтобы «Арсенал» пригласил Дракслера

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает RMC.



По информации источника, на игрока сборной Германии претендует лондонский «Арсенал». Отмечается, что клуб из АПЛ может приобрести футболиста по просьбе полузащитника «пушкарей» Месута Озила, который выступает вместе с Дракслером за национальную команду. Также сообщается, что «Арсенал» пошел на этот шаг, поскольку рассчитывает подписать с Озилом новое соглашение.

Ранее сообщалось, что лидирует в борьбе за Дракслера французский «ПСЖ», который предложил «Вольфсбуругу» 30 млн евро.



В нынешнем сезоне 23-летний немец провел на клубном уровне 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 28 млн евро, а его контракт с «Вольфсбургом» рассчитан до 2020 года.



Добавим, что по информации СМИ, Дракслер отстранен от тренировок с «волками», так как намерен сменить клубную прописку.