Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка- : -Реал
Хоккей  Швеция- : -Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Баскония
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Дженоа- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Озил хочет, чтобы «Арсенал» пригласил Дракслера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает RMC.

По информации источника, на игрока сборной Германии претендует лондонский «Арсенал». Отмечается, что клуб из АПЛ может приобрести футболиста по просьбе полузащитника «пушкарей» Месута Озила, который выступает вместе с Дракслером за национальную команду. Также сообщается, что «Арсенал» пошел на этот шаг, поскольку рассчитывает подписать с Озилом новое соглашение.

Ранее сообщалось, что лидирует в борьбе за Дракслера французский «ПСЖ», который предложил «Вольфсбуругу» 30 млн евро.

В нынешнем сезоне 23-летний немец провел на клубном уровне 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 28 млн евро, а его контракт с «Вольфсбургом» рассчитан до 2020 года.

Добавим, что по информации СМИ, Дракслер отстранен от тренировок с «волками», так как намерен сменить клубную прописку.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гвардиола настаивает на трансфере полузащитника «Атлетико» КокеПолузащитник мадридского «Атлетико» Коке может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Marca.«Барселона» предлагает Месси 70 млн евро в годРуководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с форвардом Лионелем Месси о новом контракте.Эмери хочет видеть в «ПСЖ» ИммобилеТренерский штаб «ПСЖ» во главе с Унаи Эмери намерен укрепить атакующую линию команды в январе 2017 года.Ракитич намерен отклонить предложение «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не планирует покидать каталонский клуб. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.«Галатасарай» отказался покупать Боккетти за 3,5 млн евроТурецкий «Галатасарай» не готов заплатить за защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти 3,5 миллиона евро, сообщает Hurriyet.Агент Эрнани: Стоимость трансфера в «Зенит» – 8 млн евро, в четверг игрок подпишет контрактАгент полузащитника «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Ролим Кармо, сообщил, что игрок 15 декабря подпишет контракт с «Зенитом».Александр Бубнов: Карерре важнее укрепить несколько позиций, чем потратить все на одного звездного игрокаФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал информацию о том, что «Спартак» в зимнее трансферное окно готов потратить 25 миллионов евро.Рашид Рахимов: Рассчитываем усилиться двумя-тремя игрокамиГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал, игроками какого амплуа рассчитывает пополниться клуб в зимнее трансферное окно.Ришедли Базур перешел из «Аякса» в «Вольфсбург»Полузащитник «Аякса» и сборной Голландии Ришедли Базур продолжит карьеру в «Вольфсбурге».Оскар: Уверен в переходе в «Шанхай СИПГ» на 90%Полузащитник «Челси» Оскар прокомментировал свой возможный переход в китайский клуб «Шанхай СИПГ».Андрей Канчельскис: «Бавария» просто порвет «Арсенал», да и всеАндрей Канчельскис: «Бавария» просто порвет «Арсенал», да и всеЭксперт английского футбола Андрей Канчельскис заявил, что не верит в успех «Арсенала» ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате Англии.Алекс Сонг готов перейти из «Рубина» в турецкий «Османлыспор»29-летний полузащитник «Рубина» и сборной Камеруна Алекс Сонг может продолжить карьеру в турецком клубе «Османлыспор».«Торино» не продаст Льяича в «Спартак»Полузащитник сборной Сербии Адам Льяич не перейдет в московский «Спартак» из итальянского «Торино», сообщает TMW.Врба и ведущие игроки «Анжи» могут зимой покинуть клубГлавный тренер «Анжи» Павел Врба и ведущие игроки команды могут покинуть ее в зимнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».Дракслер станет игроком «ПСЖ»Полузащитник «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер близок к переезду в чемпионат Франции. Об этом сообщает издание Le Parisien.Дортмундская «Боруссия» рассматривает Азмуна в качестве замены ОбамеянгуНападающий «Ростова» и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».Мирча Луческу: Следим за двумя игроками в РумынииГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что клуб интересуется двумя футболистами румынского «Вииторула».Рональд Куман: Я не удивлен, что Венгер жалуется на судейГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман после матча 16-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (2:1) отреагировал на критику судей со стороны главного тренера «канониров» Арсена Венгера.Арсен Венгер: Мы сдержали Лукаку, но пропустили от двух защитниковГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение от «Эвертона» (1:2) в матче 16-го тура премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.Президент «Атлетико Паранаэнсе»: Ведем переговоры с «Зенитом» по ЭрнаниПолузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Азеведо Жуниор может подписать контракт с «Зенитом», сообщает Gazeta a Povo.

Вольфсбург
Вольфсбургкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Юлиан Дракслер
Юлиан Дракслервсе новости
Месут Озил
Месут Озилвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы