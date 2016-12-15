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Минеев опустился на 11 позиций в обновленном рейтинге лучших бойцов мира

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев ухудшил свои позиции в обновленном рейтинге лучших средневесов мира по версии fightmatrix.com.

Россиянин после поражения от бразильца Майкеля Фалькао на турнире Fight Nights во Владивостоке потерял 11 позиций и теперь занимает 64-е место. Лидирует по-прежнему действующий чемпион UFC британец Майкл Биспинг.

Лучший из россиян в данном рейтинге — Александр Шлеменко. Он находится на 16-м месте.

Средний вес

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-7)
2. Люк Рокхолд (США, 15-3)
3. Йоэль Ромеро (Куба, 12-1)
4. Крис Уайдман (США, 13-2)
5. Роналдо Соуза (Бразилия, 23-4)
6. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 41-6-2)
7. Роберт Уиттакер (Австралия, 17-4)
8. Витор Белфорт (Бразилия, 25-13)
9. Келвин Гастелум (США, 13-2)
10. Мамед Халидов (Польша, 32-4-2)

...16. (-2). Александр Шлеменко (Россия, 54-9)
19. (-1). Рамазан Эмеев (Россия, 15-3)
40. (-5). Анатолий Токов (Россия, 24-2)
46. (0). Вячеслав Василевский (Россия, 29-5)
57. (0). Саламу Абдурахманов (Россия, 8-1)
64. (-11). Владимир Минеев (Россия, 8-1)
70. (-9). Виталий Бигдаш (Россия, 8-0)
76. (-2). Михаил Царев (Россия, 31-6)
82. (0). Муслим Хизриев (Россия, 8-1)
86. (+1). Вагаб Вагабов (Россия, 20-0)
91. (NEW). Артем Фролов (Россия, 8-0)

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