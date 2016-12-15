Гаджиев назвал «Спартак» главным открытием сезона

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает «Спартак» главным открытием сезона.

- Впервые за многие годы они - лидеры чемпионата. Понятно, что это клуб с традициями и для него не может быть других мест, кроме первого или второго. Но на протяжении многих лет у красно-белых не получалось стабильно показывать высокий уровень игры. Можно назвать и другие команды, которые в этом году тоже, как мне кажется, внесли вклад в напряженность игр чемпионата. К примеру, «Оренбург», несмотря на то что находится в нижней части турнирной таблицы, достоин звания открытия нашего чемпионата, - цитируют Гаджиева «Известия».

Напомним, что «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России. На втором месте идет «Зенит», в активе которого 35 очков. Тройку замыкает ЦСКА.