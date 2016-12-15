ВТБ принял решение выйти из акционерного общества «Динамо»

Банк ВТБ прекратит участие в акционерном обществе ФК «Динамо-Москва», передав 74% акций Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо», согласно решению наблюдательного совета банка.

«Наблюдательный совет постановил, что все акции футбольного клуба будут переданы обществу после оценки их рыночной стоимости», - сказал первый зампредседателя банка, член совета директоров «Динамо» Василий Титов.

Ранее председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что руководство банка ВТБ предложило ВФСО выкупить у него 74 % акций футбольного клуба «Динамо» за символический рубль.

ВТБ стал владельцем контрольных пакетов «Динамо» и управляющей компании «Динамо» в 2009 году. Обществу принадлежит 25% акций футбольного клуба.