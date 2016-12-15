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Нурмагомедов улучшил свои позиции в рейтинге лучших бойцов мира

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов улучшил свои позиции в обновленном рейтинге лучших легковесов мира по версии fightmatrix.com.

Россиянин поднялся на одну позицию и теперь занимает шестое место. Лидирует по-прежнему действующий чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор.

Легкий вес

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21-3)
2. Эдди Альварес (США, 28-5)
3. Тони Фергюсон (США, 22-3)
4. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 25-9)
5. Эдсон Барбоса (Бразилия, 18-4)
6. (+1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24-0)
7. Майкл Чендлер (США, 16-3)
8. Бенсон Хендерсон (США, 24-7)
9. Бенеил Дариуш (США, 14-2)
10. Майкл Чиса (США, 14-2)

…16. (+1). Рустам Хабилов (Россия, 21-3)
26 (0). Рашид Магомедов (Россия, 19-2)
33. (+1). Маирбек Тайсумов (Россия, 25-5)
37. (+2). Мурад Мачаев (Россия, 20-1)
42. (+1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14-1)
49. (+1). Хусейн Халиев (Россия, 16-1)
60. (-4). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 8-3)
63. (-2). Ахмед Алиев (Россия, 14-4)
66. (-24). Магомед Мустафаев (Россия, 13-2)
71. (-4). Андрей Кошкин (Россия, 16-5)
73. (+21). Эдуард Вартанян (Россия, 15-3)
66. (0). Олег Багов (Россия, 22-9)
80. (-2). Ислам Махачев (Россия, 13-1)
81. (-2). Муса Хаманаев (Россия, 17-4)
83. (-3). Александр Сарнавский (Россия, 34-5)

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