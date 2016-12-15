Мирзаев заметно упал в рейтинге лучших бойцов мира
Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев заметно ухудшил свои позиции в обновленном рейтинге лучших полулегковесов мира по версии fightmatrix.com.
Россиянин потерял 15 позиций после поражения от американца грузинского происхождения Левана Макашвили и теперь занимает 51-е место. Лидирует по-прежнему действующий чемпион UFC бразилец Жозе Альдо. Лучший из россиян — Марат Гафуров занимает 13-ю строчку рейтинга.
Полулегкий вес
1. Жозе Алдо (Бразилия, 26-2)
2. Макс Холловэй (США, 17-3)
3. Фрэнки Эдгар (США, 21-5-1)
4. Энтони Петтис (США, 19-6)
5. Рикардо Ламас (США, 17-5)
6. Даниэль Страус (США, 24-6)
7. Куб Свэнсон (США, 24-7)
8. Патрисо Фрейре (Бразилия, 25-4)
9. Джереми Стефенс (США, 25-13)
10. Брайан Ортега (США, 11-0)
…13. (0). Марат Гафуров (Россия,
15-0)
17. (+58). Магомед Идрисов (Россия, 7-0)
32. (-2). Салман Жамалдаев (Россия, 13-1)
45. (-3). Забит Магомедшарипов (Россия, 12-1)
51. (-15). Расул Мирзаев (Россия, 17-1)
55. (+1). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 24-7)
65. (0). Зубайра Тухугов (Россия, 18-4)