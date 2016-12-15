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Александр Третьяков: Куда перенесут чемпионат мира, там и буду выступать

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Олимпийский чемпион Сочи по скелетону Александр Третьяков прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из России в другую страну.

По словам спортсмена, перенос трассы никак не повлияет на его результат.  

– То, что чемпионат мира пройдет не в России, повлияет на ваше решение выступить на нем?

– Вообще никак не повлияет. Мне нравятся все трассы, которые есть в мире. На каждой есть свои изюминки и особенности. Никаких проблем не вижу. Куда перенесут, там и буду выступать. Понятно, что домашняя трасса дает определенное преимущество, но у меня нет никаких трудностей с тем, что трассу перенесли. Думаю, на любой поборюсь, - цитирует Третьякова «Матч ТВ». 

13 декабря стало известно, что чемпионат мира по бобслею и скелетону не состоится в Сочи. Турнир пройдет в другой стране, которая будет выбрана позже. 

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